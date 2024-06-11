Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ο γολγοθάς που έζησε η 11χρονη κοπελίτσα στην Ηλεία αποκαλύπτεται μέσα από τη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος του 37χρονου θείου και δολοφόνου της.

Ο δράστης - ο οποίος «πάγωσε» ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς με την κυνικότητα του - αποπειράθηκε να βιάσει το κοριτσάκι μέσα στο αυτοκίνητό του, στα χωράφια, αφού πρώτα την είχε πάει βόλτα.

Οταν η 11χρονη αρνήθηκε, την σκότωσε ώστε να μην αποκαλύψει στους γονείς της τις αρρωστημένες προθέσεις του θείου της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μοιραίο βράδυ - όταν το κορίτσι αρνήθηκε στον κατηγορούμενο την ερωτική συνεύρεση - την έριξε στο έδαφος και με κατσαβίδι που είχε στο αυτοκίνητο, την σκότωσε φέροντας της πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη, στα πλευρά και στο λαιμό της.

Στη συνέχεια, έσυρε τη σορό για απόσταση περίπου 45 μέτρων και την έκρυψε δίπλα σε αποστραγγιστικό αυλάκι, σκεπάζοντας την με ξερά χόρτα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης του ανατριχιαστικού εγκλήματος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση βιασμού και αποπλάνησης παιδιού στην ίδια περιοχή (Μυρτιά Ηλείας).

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ

Στο μεταξύ, το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ, στο οποίο διακρίνεται το αυτοκίνητο του 37χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου να διασχίζει τον δρόμο με την 11χρονη να βρίσκεται μέσα σε αυτό, νομίζοντας ότι κατευθύνονται στο σπίτι του παππού της.

Λίγη ώρα αργότερα, το κοριτσάκι θα έχανε τη ζωή του με κτηνώδη τρόπο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στο άτυχο κορίτσι που σκότωσε ο θείος του

Δύο χτυπήματα εκ των οποίων το ένα έπληξε ζωτικά όργανα, δέχθηκε η 11χρονη από τον 37χρονο θείο της στην Ηλεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, από τα μέχρι τώρα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν προκύπτει βιασμός.

Στο μεταξύ, η κηδεία της άτυχης μικρής, θα γίνει αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς, στις 6:00μ.μ.

Πηγή: skai.gr

