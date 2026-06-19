«Θα έρθω στην Άγκυρα μόνο για εσένα» φέρεται να είπε προ ολίγων εβδομάδων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στο ταξίδι του στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Ο Τραμπ, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, είπε στον Ερντογάν τον περασμένο μήνα ότι θα παραστεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον Τούρκο ηγέτη, σύμφωνα με αρκετές πηγές που γνωρίζουν την τηλεφωνική συνομιλία και μίλησαν στο Middle East Eye.

Το θέμα σχολίασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιλογή της Τουρκίας ως χώρας φιλοξενίας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου.

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι το γεγονός ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, με οικοδεσπότη τον πρόεδρό μας, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που κατέστησε δυνατή τη συμμετοχή του Προέδρου Τραμπ στη σύνοδο κορυφής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Ο ίδιος συνέχισε, τονίζοντας τον ρόλο που αποδίδει η Άγκυρα στον Ερντογάν και στην Τουρκία εντός της Συμμαχίας: «Αν ο πρόεδρός μας δεν ήταν εκεί, αν η Τουρκία δεν ήταν εκεί, ο Τραμπ δεν θα είχε έρθει και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν της έδινε σημασία».

Τουρκική κορβέτα στη Ρουμανία

Ιδιαίτερη προβολή δίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στην παράδοση τουρκικής κορβέτας στη Ρουμανία, με την εφημερίδα Milliyet να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για εξαγωγή πολεμικού πλοίου σε χώρα - μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η εξέλιξη παρουσιάζεται ως σημαντικό βήμα για τη διεθνή παρουσία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και ειδικότερα για τον ναυπηγικό τομέα της χώρας, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα και αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεργασία με τη Ρουμανία ενισχύει την αμυντική διασύνδεση της Άγκυρας με συμμάχους της Συμμαχίας στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τις δυνατότητες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Milliyet, με τίτλο «Τουρκικό πλοίο σε χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», παρουσιάζει την παράδοση της κορβέτας ως απόδειξη της αυξανόμενης εμπιστοσύνης που δείχνουν ξένες χώρες στα τουρκικά αμυντικά προϊόντα.

Στα τουρκικά δημοσιεύματα τονίζεται ακόμη ότι οι εξαγωγές αμυντικού υλικού αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Άγκυρας για ενίσχυση της διεθνούς επιρροής της, με ιδιαίτερη έμφαση στα ναυτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

«Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση σχετικά με το Κυπριακό και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και να αποτρέψει οποιαδήποτε εξέλιξη θεωρεί ότι θίγει τα δικαιώματά τους.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τονίζεται ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης, «είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων».

Παράλληλα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική πλευρά διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί κινήσεις που, κατά την ίδια, θα δημιουργούσαν νέα δεδομένα στην περιοχή.

«Δεν θα επιτραπεί οποιοδήποτε τετελεσμένο που θα έβλαπτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της "ΤΔΒΚ" και θα διατάρασσε το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις θέσεις της για το Κυπριακό, επιμένοντας στη στήριξη του ψευδοκράτους και προβάλλοντας τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης στο νησί. Σύμφωνα με το τουρκικό ανακοινωθέν, η χώρα διατηρεί τη βούληση και τα μέσα να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες για την προάσπιση των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Κοινή αεροπορική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου - Αζερμπαϊτζάν ανοιχτά της Κύπρου

Στο μεταξύ, τη διεξαγωγή μεγάλης άσκησης έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με τη συμμετοχή στρατιωτικών και πολιτικών φορέων της χώρας, καθώς και δυνάμεων από τα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση «Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026» θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου και θα διεξαχθεί τόσο εντός του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων και της επικράτειας του ψευδοκράτους, όσο και σε διεθνή ύδατα που εμπίπτουν, κατά την τουρκική θέση, στη ζώνη ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν μονάδες του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής, η Ακτοφυλακή, η Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας των Κατεχομένων και άλλοι κρατικοί και πολιτικοί φορείς.

Η Άγκυρα παρουσιάζει τη δραστηριότητα ως άσκηση έρευνας και διάσωσης, ωστόσο η διεξαγωγή της στην περιοχή της Κύπρου αναμένεται να παρακολουθηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια στιγμή, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε και τη διεξαγωγή της «Τριμερούς Άσκησης Αετών Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν-Αιγύπτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ικόνιο από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου υπό την αιγίδα της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.