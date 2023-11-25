Οι γονείς της 16χρονης -που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στον Βύρωνα από χρήση κοκτέηλ ναρκωτικών- θέλουν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια του νόμου, για να δικαιωθεί η μνήμη της ανήλικης, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» η δικηγόρος της οικογένειας Νίκη Αραμπατζή.

«Με όση δύναμη τους απομένει, που θα τη βρουν τη δύναμη, ο επόμενος στόχος τους είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, δηλαδή να εξαντλήσουν τα περιθώρια του νομου, προκειμένου να δικαιωθεί η μνη της 16χρονης» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι οικογένεια που δεν είχε έλεγχο του παιδιού. Είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε ένα λάθος φιλικό περιβάλλον να ξεφύγει η κατάσταση. Σας το λέω με επίγνωση γιατί γνωρίζω πολύ καλά την οικογένεια» είπε.

Πρόσθεσε ότι όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει, «έκαναν όλες τις ενέργειες προς τους κρατικούς φορείς για να προστατευθεί το παιδί και πραγματικά δεν υπήρχε ανταπόκριση και αυτό θα το αναδείξουμε».

Όταν φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, πρέπει ο κρατικός μηχανισμός να βάζει ένα στοπ, είπε χαρακτηριστικά.



