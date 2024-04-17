Οι έλεγχοι σε αμνοερίφια και αυγά ενόψει του Πάσχα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον ΓΓ του υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων πέντε υπουργείων.

Σε χαιρετισμό του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχει σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι «δεν πρόκειται να ανεχθούμε παιχνίδια στην πλάτη παραγωγών και καταναλωτών, θα προστατεύσουμε τα ελληνικά προϊόντα».

Επισήμανε πως έχουν βγει θετικά αποτελέσματα, κυρίως σε ό,τι αφορά στο γάλα.

Μιλώντας για τη συνεργασία των υπουργείων σημείωσε ότι οι έλεγχοι εκτός από τα αμνοερίφια και αυγά εν όψει του Πάσχα, θα συνεχισθούν και στα γαλακτοκομικά, στο μέλι και στα οπωροκηπευτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η 15μελής Ομάδα Εργασίας για την αποτροπή των «ελληνοποιήσεων» εισαγόμενων αμνοεριφίων και αυγών κατά την περίοδο του Πάσχα, υπό τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Γιώργο Στρατάκο, αποτελείται από Κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, του Τμήματος Κρέατος και Αλιευμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Δράσης για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων), της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής, και Μακεδονίας και της Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου

