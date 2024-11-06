Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Βουπράσιο Αχαΐας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Συνεχίζεται η μάχη για να μην περάσει στο δάσος της Στροφυλιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει περάσει στο δάσος της Στροφυλιάς καίγοντας μέχρι τώρα έκταση κυρίως με καλαμιές και κάποια πεύκα

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Βουπράσιο Αχαΐας, στη λίμνη Προκόπου, κοντά στο προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει περάσει στο δάσος της Στροφυλιάς καίγοντας μέχρι τώρα έκταση κυρίως με καλαμιές και κάποια πεύκα.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 141 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 40 οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αχαΐα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark