Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Βουπράσιο Αχαΐας, στη λίμνη Προκόπου, κοντά στο προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει περάσει στο δάσος της Στροφυλιάς καίγοντας μέχρι τώρα έκταση κυρίως με καλαμιές και κάποια πεύκα.
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 141 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 40 οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη.
Πηγή: skai.gr
