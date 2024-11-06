Του Μάκη Συνοδινού

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών σπιτιών στη βορειανατολική Αττική.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ διαπιστώθηκε πως οι 3 «ποντικοί» ηλικίας 40, 39 και 18 ετών εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων παραβίαζαν πόρτες ή παράθυρα και έκλεβαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές. Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις κλοπών από σπίτια στα Γλυκά Νερά, 3 κλοπές από σπίτια στην Πεντέλη και μία κλοπή από διαμέρισμα στην Αρτέμιδα.

Στα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει ο skai.gr αποτυπώνεται καρέ καρέ η δράση των τριών «ποντικών»:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.