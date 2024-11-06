Μια ακόμη σημαντική δημοσιογραφική επιτυχία για τον ΣΚΑΪ, που με τη μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στις ΗΠΑ, έφερε τις κρίσιμες αμερικανικές εκλογές στην οθόνη μας.

Όπως σε όλα τα σημαντικά γεγονότα, οι πολίτες επέλεξαν για άλλη μια φορά τον ΣΚΑΪ για την άμεση και αμερόληπτη ενημέρωσή τους.

Το Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού χθες Τρίτη 5 Νοεμβρίου αναδείχτηκε πρώτο με 13.2% και το παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό 1.132.378 τηλεθεατές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Νοεμβρίου, με την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «ΧΑΡΙΣ VS ΤΡΑΜΠ» που παρουσίασε από τις 23:45 ο Παύλος Τσίμας, ο ΣΚΑΪ ήταν εκεί για να μεταδώσει τα αποτελέσματα των exit polls και τις πιο ασφαλείς προβλέψεις.

Από τις 23:45 έως τις 02:00 η εκπομπή σημείωσε τηλεθέαση 9,8%. Πρώτος ο Αλέξης Παπαχελάς έδωσε από την Ουάσιγκτον την εκτίμηση για την τελική έκβαση της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης Τραμπ εναντίον Χάρις.

Και σήμερα 6 Νοεμβρίου το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού θα παρουσιάσει η Σία Κοσιώνη από την Ουάσιγκτον. Δίπλα της, για την ανάλυση των εξελίξεων, θα βρίσκεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς.

Τις αντιδράσεις και όλες τις πληροφορίες από τα επιτελεία του Τραμπ και της Χάρις θα μεταφέρουν, ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ Μιχάλης Ιγνατίου και ο ανταποκριτής Χριστόδουλος Αθανασάτος.

