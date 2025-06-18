Να απορριφθεί το αίτημα εξαίρεσης της εφέτη που ζητεί η υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη, εισηγήθηκε στο Μεικτό Ορκωτό εφετείο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας.

Το αίτημα υποβλήθηκε χθες, καθώς οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ηθοποιού υποστηρίζουν ότι ο πρώην δικηγόρος του Πέτρο Φιλιππίδη, Θέμης Σοφός διατηρεί στενές σχέσεις με ένα μέλος της έδρας.

«Αν υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της δικαστή και του παρόντος συνηγόρου του κατηγορούμενου, τότε ναι, θα έπρεπε να εξεταστεί η εξαίρεσή της. Όμως εδώ πρόκειται απλώς για μία φιλική σχέση, και μάλιστα με τον πρώην δικηγόρο του κατηγορούμενου, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την υπόθεση εδώ και τέσσερα χρόνια. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη εχθρότητας ή προκατάληψης εις βάρος του κατηγορούμενου, ούτε στη συμπεριφορά της ούτε σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Ούτε ο σύζυγός της έχει εμπλοκή στην υπόθεση· απλώς διατηρεί φιλική σχέση με τον πρώην συνήγορο του κατηγορούμενου», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος, ο Πέτρος Φιλιππίδης δήλωσε στο δικαστήριο:

«Οι σχέσεις μου με τον κύριο Σοφό διακόπηκαν. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από την υπόθεση, δεν μου έδινε τη δικογραφία. Μου έλεγε “εγώ θα σε αθωώσω, θα περάσεις τη ζωή σου με την Ελπίδα”».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πως τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης στη σύνεδρο, απάντησε: «Βεβαίως. Είναι φίλοι. Πιστεύω ότι ο Σοφός έχει συμφέρον να χαθεί η υπόθεση. Θα μπορούσε να επηρεάσει τη φίλη του».

Οι συνήγοροι του Πέτρου Φιλιππίδη ανέφεραν ότι είναι γνωστές οι φιλικές σχέσεις που διατηρούν η εφέτης και ο κ. Σοφός επισημαίνοντας ότι ο δικηγόρος είχε παραβρεθεί και σε εκδήλωση της οικογένειας της δικαστή.

«Μου παραδέχτηκε ο ίδιος ότι έχει οικογενειακές σχέσεις με τον σύζυγό της από τα φοιτητικά χρόνια. Είναι δυνατόν να λέει η εφέτης ότι δεν γνώριζε; Όλη η Ελλάδα ήξερε ποιος ήταν ο πρώτος δικηγόρος του Φιλιππίδη. Έχουν σχέσεις, δεν πειράζει να είναι στενές ή όχι, έχουν σχέσεις. Δεν το συζητάνε δηλαδή;».

Κλείνοντας την κατάθεσή του ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Εγώ κατέθεσα τα γεγονότα. Η υπόνοια είναι ότι είναι πικραμένος επειδή απομακρύνθηκε από την υπόθεση. Ο κατηγορούμενος μου είπε ότι το φέρει βαρέως. Μου είπε ότι ενοχλήθηκε ο Σοφός και φοβάμαι μήπως αυτό το συναίσθημα του το περάσει στην οικογενειακή του φίλη, την κυρία εφέτη».



