Δίκη Φιλιππίδη: Αίτημα εξαίρεσης μέλους του ΜΟΕ υπέβαλε η υπεράσπιση

Αίτημα εξαίρεσης μέλους της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου που δικάζει τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού υπέβαλε, με την ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων υπεράσπισης, η πλευρά του κατηγορούμενου.

Η υπεράσπιση του καταδικασμένου πρωτόδικα σε κάθειρξη οκτώ ετών με αναστολή καλλιτέχνη, ανακοίνωσε ότι υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης κατά της εξ αριστερών τής προέδρου, εφέτη. Κατά την υπεράσπιση, η εφέτης διατηρεί σχέσεις με τον προηγούμενο συνήγορο του Πέτρου Φιλιππίδη, Θέμη Σοφό. Επικαλούμενη τα «μυστικά» του κατηγορούμενου που γνωρίζει ο κ. Σοφός, καθώς είχε συντάξει τα απολογητικά υπομνήματα του κατηγορούμενου ηθοποιού, η υπεράσπιση είπε ότι η εφέτης πρέπει να εξαιρεθεί λόγω των «στενών σχέσεων που διατηρεί η οικογένειά της με τον κ. Σοφό».

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε: «Εγώ συνάντησα τυχαία τον κ. Σοφό και τον ρώτησα. Μου απάντησε πως με τον σύζυγο της εφέτη ήταν συμφοιτητές από το πρώτο έτος και πως έχουν οικογενειακές σχέσεις».

Κατά τη θέση του κ. Δημητρακόπουλου, που επικαλέστηκε νομολογία του Αρείου Πάγου, «η κυρία εφέτης έχει σχέσεις με τον άνθρωπο που ξέρει όλα τα μυστικά του κατηγορούμενου από την πρώτη ημέρα».

Πρόεδρος: Δεν είναι λόγος εξαίρεσης αυτό…

Η ίδια η δικαστής απάντησε στην υπεράσπιση, τονίζοντας πως δεν στοιχειοθετείται η αίτηση εξαίρεσής της, ούτε καν λόγος αποχής της. «Είναι ένας δικηγόρος που έχει αναλάβει ένα στάδιο της διαδικασίας και διατηρούμε σχέσεις, τις οποίες δεν θα τις έλεγα στενές», σημείωσε.

Η αίτηση της υπεράσπισης υποβλήθηκε ενώ το δικαστήριο, που δικάζει την υπόθεση από τον περασμένο Νοέμβριο, ξεκίνησε να προγραμματίζει τις προσεχείς δικασίμους του, καθώς την αμέσως επόμενη συνεδρίαση ακολουθεί η απολογία του κ. Φιλιππίδη.

Το δικαστήριο βρίσκεται σε διακοπή, καθώς η πρόεδρος ζήτησε να υποβληθεί γραπτώς το αίτημα και να επισημανθούν τα γεγονότα στα οποία βασίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

