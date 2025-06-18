Συνελήφθη 17χρονος: Παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορεία και έπαιρνε λεφτά

Συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., απογευματινές ώρες χθες (17/6) εντός αστικού λεωφορείου στην περιοχή της Βάρης, 17χρονος ο οποίος παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορειακή γραμμή της Νοτιοανατολικής Αττικής, αποσπώντας χρηματικά ποσά από επιβάτες.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για αντιποίηση, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ασυρμάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, ειδική ομάδα αστυνομικών ανέλαβε τη διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με νεαρό άτομο το οποίο λαμβάνει χρηματικά ποσά από επιβάτες επιδίδοντας τους κλήσεις για μη κατοχή του απαραίτητου εισιτηρίου.

Οι αστυνομικοί, εντόπισαν απογευματινές ώρες χθες (17/6), μετά από διακριτική επιτήρηση λεωφορειακών γραμμών της Νοτιοανατολικής Αττικής και ακινητοποίησαν τον 17χρονο εντός λεωφορείου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλαστή κάρτα ελεγκτή,

πλαστό μπλοκ παραβάσεων,

ασύρματος και

χρηματικό ποσό.

Ως προς τον τρόπο δράστης, ο 17χρονος, τουλάχιστον το τελευταίο έτος, εισερχόταν σε αστικά λεωφορεία της Νοτιοανατολικής Αττικής και προέβαινε σε ελέγχους εισιτηρίων των επιβατών επιδεικνύοντάς τους πλαστή κάρτα ελεγκτή.

Σε περίπτωση που εντόπιζε επιβάτη χωρίς να κατέχει το προβλεπόμενο εισιτήριο, του επέδιδε κλήση από πλαστό μπλοκ παραβάσεων και απαιτούσε να λάβει το χρηματικό ποσό της υποτιθέμενης κλήσης άμεσα.

Σημειώνεται πως σε βάρος των γονέων του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

