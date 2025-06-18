Από σήμερα, Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025, μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, για έκτακτους λόγους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και τις επόμενες μέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια.

Σημειώνεται ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι φετινοί τελειόφοιτοι θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ - πρώην ΙΕΚ).

Ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό

Από την Τετάρτη 18 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, πρέπει να προσέλθουν στο λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

- Όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2025, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2023 ή 2024, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται, ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

- Οι τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2025 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα. Γενικότερα, οι διαδικασίες για την απόκτηση password και την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα παραμείνουν ενεργές και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Τι ισχύει για τους υποψήφιους που παραπέμπονται στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

