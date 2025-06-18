Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην Άγια Μαρίνα Γραμματικού.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια, στον δρόμο που οδηγεί στη ναυτική βάση, χωρίς ωστόσο να τα απειλήσει.

Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, εθελοντές, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Αττικής. Επιχειρούν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, εθελοντές, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2025

