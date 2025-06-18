Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Γραμματικό

Λίγο μετά τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

UPDATE: 13:08
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην Άγια Μαρίνα Γραμματικού.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια, στον δρόμο που οδηγεί στη ναυτική βάση, χωρίς ωστόσο να τα απειλήσει.

Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, εθελοντές, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Γραμματικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark