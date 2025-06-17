Με ανοικτό το ζήτημα διακοπής της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη, ώστε να επιχειρηθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ανάκτηση υλικού από το κινητό μίας εκ των δύο γυναικών που κατήγγειλαν τον ηθοποιό για απόπειρα βιασμού, συνεχίστηκαν σήμερα οι καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης του ηθοποιού.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα η οποία δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι ο κατηγορούμενος συνάδελφος της έχει κάνει «κάτι τόσο βλαβερό για την ψυχή μιας γυναίκας».

Πριν από την κατάθεση της κ. Μπάρμπα, δικηγόρος εκπροσωπώντας γυναίκες που κατήγγειλαν σκηνοθέτη για κακοποιητική συμπεριφορά, είχε επαφές με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών όταν το πειθαρχικό του όργανο συγκέντρωνε καταγγελίες στο πλαίσιο του meToo.

Ο μάρτυρας είπε πως είχε διαπιστώσει ότι πρόθεση των επικεφαλής του ΣΕΗ ήταν «να πάνε με το ζόρι οι καταγγελίες στα δικαστήρια», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «υπήρχε κατεύθυνση από το ΣΕΗ αν μπορούσαν να πουν κάτι παραπάνω οι καταγγέλουσες, για να διευρυνθεί το αξιόποινο». Τόνισε δε, πως ήταν το ΣΕΗ που καλούσε σε αυτές τις συναντήσεις και όχι ο ίδιος.

Η κ. Μπάρμπα δήλωσε πως δεν είχε στενή σχέση με τον κατηγορούμενο, πλην όμως «ένιωσα την ανάγκη της υπεράσπισης του, γιατί ξέρω ότι η ανθρώπινη ψυχή και όλοι εμείς εκτιθέμεθα στη δουλειά αυτή, είμαστε ευάλωτοι από την κακία συνεργατών.. Υπάρχει ένας σκληρός ανταγωνισμός μέχρι τελικής πτώσης. Τον έχω βιώσει και θα τον βιώσω. Σήμερα είναι ο Πέτρος εδώ, αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Υπερασπίζομαι τα δημόσια πρόσωπα που νιώθουν το φθόνο... Εύχομαι αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει σύντομα».

Η ηθοποιός αναφέροντας πως ο Φιλιππίδης ήταν «αμετροεπής και υπερβολικός» την περίοδο που βρισκόταν «στις δόξες του» και πως δεν θέλει να λάβει θέση εναντίον «γυναικών που δεν τις γνωρίζω», επεσήμανε:

«Ως γυναίκα είμαι πάντα με τη γυναίκα. Πρέπει να υπάρχει φως. Είμαι υπέρ του metoo. Αυτά τα κορίτσια δεν ξέρω αν θα ήθελαν να κάνουν ένα κακό.. Ο Πέτρος έχει κάνει λάθη στη δόξα του όπως έχουμε κάνει όλοι, αλλά το να κάνει κάτι τόσο βλαβερό για την ψυχή μιας γυναίκας πραγματικά δεν το πιστεύω. Τόσο ταλέντο να δώσει ο θεός…».

Εισαγγελέας: Το 2010 ξέρατε τον κατηγορούμενο;

Μάρτυρας: Όχι τόσο πολύ. Βγαίναμε παρέα αλλά δεν ήταν καθημερινής βάσης.

Εισαγγελέας: Κατηγορείται για βίαιη σεξουαλική συμπεριφορά. Είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες για έναν διάσημο ηθοποιό…

Μάρτυρας: Αν δεν ήταν τόσο διάσημος, μπορεί να μην συνέβαιναν όλα αυτά. Για τη βιαιότητα δεν το πιστεύω προσωπικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος να φερθεί τόσο βίαια, αλλά δεν θέλω να πω κάτι ενάντια σε κορίτσια που θέλουν να επιβιώσουν. Να βάλουν έναν άνθρωπο σε τέτοια άσχημη θέση.

Με την έναρξη της διαδικασίας σήμερα, η πρόεδρος είπε πως το δικαστήριο ζήτησε με έγγραφο του προς το εγκληματολογικό της ΕΛΑΣ, να ενημερωθεί για την πορεία της έρευνας στο κινητό που η καταγγέλουσα ισχυρίζεται ότι είχε δεχθεί μηνύματα από τον κατηγορούμενο.

Ωστόσο, η ανάκτηση των αρχείων είναι, όπως έγινε γνωστό, δύσκολη καθώς το τηλέφωνο έχει καταστραφεί από νερό.

Εισαγγελέας: Μέχρι τον Σεπτέμβριο κι αν θα μπορέσουν να βρουν στοιχεία. Ούτε ξέρουν αν θα μπορέσουν να τα ανοίξουν. Δηλαδή αμφιβολία της αμφιβολίας. Εν όψει αυτών εγώ προτείνω διακοπή της δίκης για Σεπτέμβριο.

Έτσι το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση επί του σχετικού αιτήματος της υπεράσπισης του καλλιτέχνη, για διακοπή της δίκης ως τον Σεπτέμβριο ή αν θα αποδεχθεί τη θέση της Υποστήριξης της Κατηγορίας που δεν θέλει ούτε διακοπή και κυρίως ούτε αναβολή της δίκης.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος δέχθηκε λεκτική επίθεση από μάρτυρα υπεράσπισης. Και οι δύο βγήκαν εκτός της αίθουσας και λίγο μετά ο κ. Μπιμπίλας ενημέρωσε το δικαστήριο ότι δέχθηκε απειλές.

