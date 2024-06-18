Η Βαρσοβία απαίτησε χθες Δευτέρα εξηγήσεις από το Βερολίνο για συμβάν κατά τη διάρκεια του οποίου, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, η γερμανική αστυνομία μετέφερε ομάδα μεταναστών στην πολωνική πλευρά των συνόρων και την παράτησε σε χώρο στάθμευσης.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε στον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Chojna24.pl κι αναπαρήγαγαν κατόπιν εθνικά ΜΜΕ εικονίζει όχημα της γερμανικής αστυνομίας που εισήλθε το πρωί της Παρασκευής στην πολωνική επικράτεια και άφησε σε χώρο στάθμευσης στο χωριό Όσινοφ Ντόλνι (δυτικά) πέντε αλλοδαπούς, δυο ενήλικους και τρία παιδιά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε ο ιστότοπος, το όχημα έφυγε αμέσως κι επέστρεψε στη Γερμανία.

Τους αλλοδαπούς εντόπισε και έθεσε υπό κράτηση η αστυνομία και η συνοριοφυλακή της Πολωνίας, αφού ειδοποιήθηκαν από διερχόμενους.

«Η (πολωνική) συνοριοφυλακή επικοινώνησε με τη γερμανική πλευρά για να διευκρινιστούν οι περιστάσεις του συμβάντος», ανέφερε ανακοίνωση του σώματος που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Η ενέργεια αυτή έγινε «κατά παραβίαση των αρχών της συνεργασίας ανάμεσα στις δυο υπηρεσίες και του νόμου που αφορά τη μεταφορά προσώπων», σύμφωνα με το κείμενο.

«Οι γερμανικές υπηρεσίες δεν μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις με αυθαίρετο τρόπο», πρόσθεσε η πολωνική συνοριοφυλακή.

Υφυπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας δήλωσε πως η χώρα του «δεν θα ανεχθεί» συμπεριφορές «αυτού του είδους».

«Όλα πρέπει να γίνονται με τήρηση του νόμου και των διαδικασιών», πρόσθεσε, κατά το πολωνικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Αξιωματικοί της αστυνομίας αναμένεται να συζητήσουν το συμβάν σήμερα. Αναμένεται επίσης να θιγεί κατά τη συνάντηση του Πολωνού υπουργού Εσωτερικών Τόμας Σιμόνιακ με τη γερμανίδα ομόλογό του Νάνσι Φέζερ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πολωνικού υπουργείου.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, οι πέντε άνθρωποι που εγκαταλείφθηκαν στον χώρο στάθμευσης είναι αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» χθες μέσω X και πρόσθεσε πως επρόκειτο να το συζητήσει με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στην άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τη γερμανική εκδοχή, βάσει των μέτρων ελέγχου που επιβλήθηκαν εκ νέου στα σύνορα προσωρινά, αστυνομικοί σταμάτησαν την οικογένεια των πέντε Αφγανών κοντά στο χωριό Αλτμέντεβιτς αφού προσπάθησε να περάσει τα σύνορα χωρίς χαρτιά. Κατά τη γερμανική αστυνομία, οι ενήλικοι είχαν πάνω τους πιστοποιητικά ασύλου που είχαν εκδοθεί στην Πολωνία, αλλά δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις για να τους χορηγηθεί άσυλο στη Γερμανία και κατά συνέπεια επαναπροωθήθηκαν στην Πολωνία.

Πάντα σύμφωνα με την εκδοχή της γερμανικής αστυνομίας, η πολωνική πλευρά ενημερώθηκε μέσω κοινού κέντρου στη Σβιέτσκο, επίσης πάνω στα σύνορα, ζητήθηκε να παραληφθεί η οικογένεια και αφού «δεν υπήρξε απόκριση για αρκετές ώρες», Γερμανοί αστυνομικοί αποφάσισαν να τη μεταφέρουν στην πολωνική επικράτεια και να την αφήσουν εκεί. Το ένα από τα παιδιά διαμαρτυρήθηκε πως δεν ένιωθε καλά και οι Γερμανοί αστυνομικοί πήγαν σε φαρμακείο στο χωριό Όσινοφ Ντόλνι για να του προσφερθεί βοήθεια, πρόσθεσε η γερμανική αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

