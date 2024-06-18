Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη: Νιώθω ανεπαρκής, δεν απολαμβάνω τίποτα

Η αεικίνητη infuencer, επιχειρηματίας και μαμά Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα τα έχει βρει λίγο σκούρα με τις καθημερινές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με το μεγάλωμα του 17 μηνών γιου της Πάρη και καθώς δε θέλει να δημιουργούνται λάθος συμπεράσματα, ότι ζει ζωάρα και δεν της λείπει τίποτα αποφάσισε να απευθυνθεί σε όλες τις μαμάδες που την ακολουθούν.

Σε ένα άκρως ανθρώπινο ξέσπασμα η Ιωάννα άνοιξε την καρδιά της για όλα αυτά που νιώθει το τελευταίο διάστημα και τους προβληματισμός της.

«Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες.. Θέλω να σας πω συμπεθέρες μου ότι όλες έχουμε τα ups και τα down μας… Ξέρω ότι φαίνομαι φουλ δραστήρια και ότι τα καταφέρνω με το μωρό και είμαι παντού και δουλεύω και ταξιδεύω και και και.. Αλλά η αλήθεια είναι πως περνάω μια από τις πιο πιεστικές και δύσκολες φάσεις της ζωής μου.

Νιώθω ότι ενώ τρέχω φουλ, είμαι ανεπαρκής, δεν απολαμβάνω τίποτα, δεν τα καταφέρνω όσο καλά θα ήθελα… και είμαι εντελώς πελαγωμένη! Απλά ήθελα να σου θυμίσω ότι δεν είσαι η μόνη που έχει όλα αυτά τα συναισθήματα… Και να σου δώσω ένα μεγάλο φιλί» έγραψε πάνω στο βίντεο story της ενώ μιλώντας στις «συμπεθέρες» της, όπως αποκαλεί με αγάπη τις γυναίκες που ακολουθούν το account της είπε:

«Μπορώ να πω κάτι και στις μαμάδες που μου στέλνουν άπειρα μηνύματα εδικά όλο αυτό το διάστημα και με ρωτάνε: Πώς τα καταφέρνεις όλα και πώς πηγαίνεις με το παιδάκι σου παντού και τον έχεις παντού και ταξιδεύεις από εδώ και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο…

Κορίτσια να σας πω κάτι; Είμαι κομμάτια. Αυτό συζητούσα χθες και με τους φίλους μου και με τον Δημήτρη, νιώθω το τελευταίο διάστημα – ο Πάρης είναι τώρα 17 μηνών- νιώθω ότι δεν μπορώ να απολαύσω τίποτα.

Νιώθω πως όπου και να ‘μαι, είμαι με ένα άγχος, με μία έννοια.. Κάπως σαν να είμαι εκεί αλλά και να μην το ζω κιόλας και να τρέχω συνέχεια και κάπως είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και απλά ήθελα να το μιλήσω με τις μαμάδες.

Ότι με βλέπετε να κάνω φαινομενικά πράγματα δεν σημαίνει ότι απολαμβάνω, ότι είμαι free, ότι… δηλαδή κι εγώ πίσω από ένα μωρό τρέχω. Μην νομίζετε ότι το δικό μου το μωρό είναι κάτι άλλο. Αυτό. Κι εγώ περνάω μια φάση λίγο περίεργη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.