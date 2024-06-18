Το «παρών» έδωσε κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου του Ινστιτούτου Τσίπρα ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος στην τοποθέτησή του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα χρόνια του αντιμνημονίου, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, όταν ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι «το προοδευτικό μέτωπο που δημιουργήθηκε στη Γαλλία απέναντι στον φασισμό, απέναντι στην ανάδυση του συντηρητισμού, νομίζω ότι είναι παράδειγμα για όλους» ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον πρώην Γάλλο Πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στις Γαλλικές Εκλογές.

Δοθείσης, δε, της ευκαιρίας ο Γιώργος Παπανδρέου θύμισε χαμογελώντας στον Αλέξη Τσίπρα τα περί «Ολαντρέου», επισημαίνοντας πως «αν ήταν εδώ ο Ολάντ, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα πάνελ Ολαντρέου, Αλέξη μου»

Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας ανταπέδωσε το χαμόγελο στον κ. Παπανδρέου σηκώνοντας τον αντίχειρά του, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Ακομπλεξάριστος ΓΑΠΑΡΟΣ: «Αν ήταν και ο Ολάντ θα είχαμε ένα πάνελ Ολαντρέου» @ATsiprasInst @GPapandreou pic.twitter.com/N9IVxWAd6x — Δημοκρατική Παράταξη (@SDParty1974) June 17, 2024

Πηγή: skai.gr

