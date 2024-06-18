Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 18 Ιουνίου 1815 - Η Μάχη του Βατερλό και η ήττα του Ναπολέοντα - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η λέξη που είναι ταυτισμένη με την πανωλεθρία, η λέξη Βατερλό φέρνει στο μυαλό όλων τη συντριβή του Ναπολέοντα και το τέλος της Αυτοκρατορίας του

  • 1815 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΕΡΛΟ

Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης.

  • 1932 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η FIBA

Ιδρύεται στη Γενεύη η FIBA, η παγκόσμια ομοσπονδία του μπάσκετ. Μεταξύ των οκτώ ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Συμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.

  • 1953 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι (ύψ. 440).

  • 1961 ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Καισαρεία του Ισραήλ, ανακαλύπτεται μία πλάκα με το όνομα του Πόντιου Πιλάτου, η οποία αποτελεί την πρώτη ένδειξη ύπαρξης του ιστορικού αυτού προσώπου.
 

