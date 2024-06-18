Η πρώτη προσευχή στη Μονή της Χώρας για τη γιορτή των θυσιών των μουσουλμάνων. Πλήθος μουσουλμάνων προσεύχονται μετά τη μετατροπή της από μουσείο σε τζαμί.

Σοβαρά προβλήματα στη βίζα εξπρές στη Ρόδο - Τουρκικά ΜΜΕ: «Χάος στη Ρόδο»

Κορεσμός του συστήματος, δεν επετράπη η είσοδος σε εκατοντάδες Τούρκους τουρίστες

Ταξίδεψε υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας για να λυθεί το πρόβλημα

Ηurriyet: «Η βίζα στην πύλη τους κράτησε μόνο στην πύλη»

«Tουρκοι τουρίστες θέλησαν να ταξιδέψουν στη Ρόδο, όμως το πλήθος ήταν μεγάλο. Οι Έλληνες δηλωσαν πως ξεπεράσατε το όριο των ανθρώπων που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και δεν τους επέτρεψαν την είσοδο. Κι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν. H εφαρμογή του συστήματος της βίζας στην πύλη κόλλησε στο πλήθος. Δεν επετράπη η είσοδος σε 473 Τούρκοους που ήθελαν να κάνουν διακοπές τους στη Ρόδο. τις ημερες του μπαϊραμιού. Έπαθαν σοκ,όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν απο την Μαρμαρίδα στη Ρόδο καθώς η αστυνομία της Ροδου ανακοίνωσε πως δεν θα δεχθεί τον κόσμο λόγω της αυξημένης κίνησης!».

«Εμείς είχαμε καταθέσει τα χαρτιά μας εδώ και αρκετό καιρό, Την τελευταία στιγμή οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν πως δεν θα μας δεχθούν μάλλον επειδή υπήρχαν πολλοί ταξιδιώτες προς το νησί. Μα όλοι έχουν πρόβλημα, εγκλωβίστηκαν εδώ και δεν βρίσκουν δωμάτια και στην Τουρκία. Οι διακοπές μας ξεκίνησαν με κακό τρόπο, ας ευχηθούμε πως θα λύσουν το πρόβλημα. Mας διώχνουν και μας λένε να επιστρέψουμε; Μας είπαν επειδή υπάρχει πλαφόν, ενώ ήρθαμε στην Ελλάδα επιβιβαζόμαστε στο πλοίο και μας επιστρέφουν στην Τουρκία!!!».

Ερντογάν: Έχουμε μπροστά μας 4 χρόνια

«Έχουμε μπροστά μας 4 χρόνια χωρίς εκλογές. Θα κάνουμε μεγάλα σχέδια και μεταρρυθμίσεις» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η Ευρώπη και η Αμερική διανύουν περίοδο αβεβαιότητας» σημείωσε ο Ερντογάν.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Τον δεύτερο αιώνα από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας προσπαθούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Τα επόμενα 4 χρόνια που δεν θα υπάρχουν εκλογές, θα προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε έργα, μεγάλα σχέδια, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη ούτε μια μέρα. Πρέπει να είναι άξια του αιώνα της Τουρκίας. Θεωρώ σημαντικό να σας υπενθυμίσω πως φλέγεται η περιοχή γύρω από τη χώρα μας, δίπλα στα σύνορα μας έχουν φωλιάσει οι τρομοκράτες, από την Αμερική μέχρι και την Ευρώπη ο πλανήτης διανύει μια περίοδο αβεβαιότητας, δεν έχουμε ούτε μια στιγμή που να ασχολούμαστε με άχρηστες συζητήσεις».

Εφημερίδα Turkiye: «H Ελλάδα ετοιμάζει επίθεση σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία»

«Οι Έλληνες εξετάζουν να προμηθευτούν τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους»

«Η Ελλάδα δείχνει σημάδια επίθεσης σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία! Η Ελλάδα ετοιμάζει προσχέδιο μελέτης για την αξιολόγηση όλων των επιλογών τακτικών βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου του υπό ανάπτυξη PrSM. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του ελληνικού στρατού θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες μετά από πρόσκληση για παρακολούθηση της άσκησης με ζωντανά πυρά των HIMARS και ότι το επίκεντρο της επίσκεψης ήταν να δει το PrSM σε δράση. Τα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν τα οφέλη, το κόστος και τη διαδικασία αγοράς και ολοκλήρωσης. Τα διδάγματα από τον πόλεμο της Ουκρανίας θα εξεταστούν επίσης για αξιολόγηση, καθώς απέδειξε τη χρησιμότητα του πυραυλικού πυροβολικού στην εξάλειψη στόχων μεγάλου βεληνεκούς».

Άσκηση έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας στα ανοιχτά της Αμμοχώστου

Τουρκικά ΜΜΕ: «Συνεργασία Τουρκίας - 'ΤΔΒΚ' με παρατηρητές από Αζερμπαϊτζάν, Μπαγκλαντές και Μαυριτανία»

