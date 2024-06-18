Πανελλαδικές 2024: Έναρξη εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα

Με τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται από σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 για τους υποψήφιους που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αρχίζουν σήμερα, Τρίτη, με το μάθημα των αγγλικών. Αύριο, Τετάρτη, θα συνεχιστούν με τα Γερμανικά και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στο Ελεύθερο (Πέμπτη 20 Ιουνίου) και το Γραμμικό Σχέδιο (Παρασκευή 21 Ιουνίου). Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», το Σάββατο 22 Ιουνίου.

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Τρίτη 25 Ιουνίου), Γαλλικά (Τετάρτη 26 Ιουνίου), Ισπανικά (Πέμπτη 27 Ιουνίου) και Ιταλικά (Παρασκευή 28 Ιουνίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 (Γερμανικά, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά). Για το μάθημα των Αγγλικών, με ώρα εξέτασης 12:00, θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 11:30. Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία με ώρα εξέτασης 11:30, το πέρας προσέλευσης έχει οριστεί στις 11:00.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Εν τω μεταξύ, από χθες, Δευτέρα 17 Ιουνίου και μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 θα διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Εν αναμονή των βαθμολογιών

Κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες των υποψηφίων.

Οι βαθμολογίες πιθανότατα θα συνοδεύονται και από τα επίσημα στατιστικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κάτι που θα μπορέσει να οδηγήσει σε πιο ασφαλείς εκτιμήσεις για την εικόνα των βάσεων εισαγωγής για τη φετινή χρονιά.

Επιπλέον, η διαδικασία της συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ενημέρωση μέσω SMS

Από εχθές, Δευτέρα, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν το κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, αλλά και για τα τελικά τους αποτελέσματα εισαγωγής.

Πιο αναλυτικά, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2024, όλοι οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, προκειμένου να μπορέσουν να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) αρχικά για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και αργότερα για τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου, το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου).

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η ενημέρωση μέσω SMS, λειτουργεί συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους τρόπους ενημέρωσης των υποψηφίων: Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και από την online εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr (πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες), αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

