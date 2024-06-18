Ιστορική μέρα χαρακτηρίζεται η σημερινή για τον ΣΕΒ, με τη θέση του προέδρου να διεκδικούν για πρώτη φορά στα χρονικά δύο υποψήφιοι μέσα από τη διαδικασία της κάλπης.

Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη, 18 Ιουνίου στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής θα λάβει χώρα από τις 9 το πρωί η εκλογική διαδικασία του Συνδέσμου με δύο υποψήφιους τον επιχειρηματία από τον χώρο των τροφίμων Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη φαρμακοβιομήχανο Ιουλία Τσέτη, ιδιοκτήτρια του ομίλου εταιρειών ΟΦΕΤ

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα περίπου 800 εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΒ, ενώ η ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες τέθηκε θέμα από την υποψήφια κ. Τσέτη για ηλεκτρονική διαδικασία, θα γίνει αποκλειστικά με φυσική παρουσία.

Μάλιστα, στη συνέλευση θα εκλεγεί και το νέο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ που απαρτίζεται από 90 άτομα, όπου και εκεί αυτοί που θα βάλουν υποψηφιότητα θα εκλεγούν.

Παπαλεξόπουλος: Βοηθήσαμε τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και καινοτόμες, να αξιοποιήσουν το ταλέντο και τις δεξιότητες των ανθρώπων

Χθες Δευτέρα η απελθούσα διοίκηση του ΣΕΒ εξέδωσε μια απολογιστική αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση με παρεμβάσεις του προέδρου και βασικών στελεχών της διοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος στο μήνυμά του έγραψε:

«Το 2020 αναλάβαμε τη διοίκηση του ΣΕΒ με στόχο να συμβάλουμε όσο μπορούσε για μια Ελλάδα σύγχρονη και ισχυρή, με ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και ανοικτούς ορίζοντες.

Με τις δράσεις μας, βοηθήσαμε τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να εξελιχθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και καινοτόμες, να αξιοποιήσουν το ταλέντο και τις δεξιότητες των ανθρώπων και να αναπτύξουν περαιτέρω την κοινωνική τους υπευθυνότητα.

Πιστεύω πως οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒ βοηθούν την Ελλάδα να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, αλλά και την επιχειρηματικότητα να παράγει αξία για το σύνολο της κοινωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΒ είναι ο μεγαλύτερος εργοδοτικός φορέας της χώρας. Οι επιχειρήσεις – μέλη του, κάποιες από τις πιο ισχυρές στην Ελλάδα, έχουν ενεργητικό 374 δισ. ευρώ, 58 δισ. ίδια κεφάλαια, 63 δισ. πωλήσεις, 4,2 δισ. κέρδη προ φόρων, καταβάλλουν ετήσιους μισθούς 6,3 δισ ευρώ και απασχολούν 228.000 εργαζόμενους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.