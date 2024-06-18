Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, αιτία της σημαντικής αυτής επιδείνωσης αποτελεί η ενίσχυση των βόρειων ανέμων (6-7 Μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα σε συνδυασμό με την εδραίωση θερμών και ξηρών συνθηκών, οι οποίες και αυξάνουν σημαντικά την ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων.

Συνολικά, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες από σήμερα έως και τουλάχιστον την Παρασκευή 21 Ιουνίου αναμένεται να χαρακτηριστούν από τον ιδιαίτερα επικίνδυνο, για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, τύπο καιρού «Hot - Dry - Windy». Ειδικότερα, σήμερα σε Αττική, κεντρική και νότια Εύβοια, Λέσβο, Χίο, νότια Σάμο και νότια Κρήτη αναμένεται πολύ υψηλό δυναμικό ώστε τυχόν δασικές πυρκαγιές που εκδηλωθούν να είναι καθοδηγούμενες από τον άνεμο με δυνητικά μεγάλα θερμικά φορτία. Υψηλό δυναμικό ώστε τυχόν δασικές πυρκαγιές που εκδηλωθούν να είναι καθοδηγούμενες από τον άνεμο με δυνητικά μεγάλα θερμικά φορτία αναμένεται σε Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία (τοπικά) και Λήμνο (τοπικά).

Για την Τετάρτη αναμένεται πολύ υψηλό δυναμικό σε Αττική, κεντρική και νότια Εύβοια, Λακωνία, Χίο, Σάμο και νότια Κρήτη. Υψηλό και τοπικά πολύ υψηλό δυναμικό αναμένεται σε Κορινθία, Αργολίδα, Κυκλάδες και Λέσβο. Τοπικά υψηλό δυναμικό ώστε τυχόν δασικές πυρκαγιές που εκδηλωθούν να είναι πυροεπαγωγικές (αυτοκαθοδηγούμενες) με δυνητικά μεγάλα θερμικά φορτία αναμένεται σε Ηλεία και Μεσσηνία.

Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα «ευθυγραμμίζονται» με την τοπογραφία και τη δασική καύσιμη ύλη (για παράδειγμα, όταν ο άνεμος πνέει κάθετα στην πλαγιά ενός πυκνόφυτου ορεινού όγκου), μεγιστοποιώντας το δυναμικό εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.