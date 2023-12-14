Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 63χρονο που συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, μέσω του οποίου επιχείρησε να ταξιδέψει στη Γερμανία μεταφέροντας αρχαία νομίσματα.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με προέλευση από αξιόποινη πράξη, όπως επίσης για αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (κατ' εξακολούθηση).

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδικό ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία και κρατείται.

Αρχικά βρέθηκαν πάνω του εννέα αρχαία νομίσματα, εκ των οποίων τρία κρυμμένα στο εσωτερικό του μπουφάν και τα υπόλοιπα σε τσάντα ώμου, ενώ ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο σπίτι του στις Σέρρες, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 80 αρχαία νομίσματα, διαφόρων ιστορικών περιόδων (Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική, Βυζαντινή και Οθωμανική).

Επίσης κατασχέθηκαν ένα χάλκινο δαχτυλίδι κι ένα χάλκινο προσωπείο, εργαλεία καθαρισμού νομισμάτων και πλήθος εγγράφων που αφορούν αρχαιότητες. Όλα τα κατασχεμένα αντικείμενα εμπίπτουν -σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου- στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί Αρχαιοτήτων.

Ο 63χρονος είχε συλληφθεί και πριν από δύο χρόνια για κατοχή 547 νομισμάτων που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

