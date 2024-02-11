Διαμαρτυρία μελισσοκόμων και φοιτητών σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Μελισσοκόμοι και φοιτητές ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους, σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10 το πρωί μελισσοκόμοι θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στην πλατεία του Λευκού Πύργου, για ζητήματα του κλάδου τους.

Στις 6 το απόγευμα φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία κατά του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

