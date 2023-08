Διακήρυξη Αθηνών: Στήριξη στην Ουκρανία και επιτάχυνση της ευρωπαϊκής της πορείας

Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά το βράδυ, το κείμενο της Διακήρυξης των Αθηνών που συνυπέγραψαν οι 11 ηγέτες των χωρών που έλαβαν μέρος στο άτυπο δείπνο που παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ακλόνητη υποστήριξή τους "στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, με βάση τις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα" εξέφρασαν οι 11 ηγέτες των βαλκανικών χωρών συνυπογράφοντας τη Διακήρυξη των Αθηνών που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά απόψε.

Οι 11 ηγέτες που συμμετείχαν στο άτυπο δείπνο που οργάνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, συμφώνησαν μεταξύ άλλων ότι "δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου και άλλες θηριωδίες, όπως οι επιθέσεις κατά αμάχων και η καταστροφή υποδομών και ότι όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν" καθώς επίσης ότι ότι είναι επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Η Διακήρυξη των Αθηνών η οποία περιλαμβάνει οκτώ θέσεις που υιοθέτησαν οι ηγέτες, δόθηκε στη δημοσιότητα στα αγγλικά, και αναφέρει επίσης ότι πέρα από τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ουκρανία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας, που γειτνιάζουν γεωγραφικά με τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά, και "ως στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, είναι σημαντικό οι περιοχές αυτές να αγκαλιαστούν ως πλήρη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας"

Ολόκληρη η Διακήρυξη των Αθηνών

Εμείς ο Πρόεδρος Aleksandar Vučić, η Πρόεδρος Maia Sandu, ο Πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy, ο Πρόεδρος Jakov Milatović, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Ion-Marcel Ciolacu, ο Πρωθυπουργός Albin Kurti, η Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Borjana Krišto, ο Πρωθυπουργός Dimitar Kovachevski, ο Πρωθυπουργός Nikolai Denkov, και ο Πρωθυπουργός Andrej Plenković, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα, είκοσι χρόνια μετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη, και εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

1. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κομβική στιγμή για την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα νέο επίπεδο συνειδητοποίησης των κοινών αρχών, της ενότητας και του κοινού μέλλοντος εντός της ΕΕ. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής μας ηπείρου. Οι νόμοι και οι αρχές που συνέβαλαν σε μια σταθερή και προβλέψιμη ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν παραβιαστεί και γινόμαστε εκ νέου μάρτυρες της εκδήλωσης των καταστροφικών συνεπειών του αναθεωρητισμού.

2. Απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, εκφράζουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, με βάση τις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

3. Κατά τις συζητήσεις μας στην Αθήνα σήμερα, εκφράσαμε την υποστήριξη και την εκτίμησή μας για τις σοβαρές προσπάθειες του Προέδρου της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy να θέσει τις αρχές για την ειρήνη σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στη Φόρμουλα Ειρήνης του. Χαιρετίσαμε επίσης τις προσπάθειες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την προώθηση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

4. Συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου και άλλες θηριωδίες, όπως οι επιθέσεις κατά αμάχων και η καταστροφή υποδομών και ότι όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

5. Πριν από είκοσι χρόνια, η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης αναγνώρισε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σήμερα η δήλωση αυτή παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο κλιμακούμενος επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας αποκάλυψε την επείγουσα ανάγκη για μια ισχυρή, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕ ως ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ των λαών μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

6. Τονίσαμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ουκρανία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας, που γειτνιάζουν γεωγραφικά με τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά, ιστορία και ένα μέλλον που ορίζεται από κοινές ευκαιρίες και προκλήσεις. Ως στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, είναι σημαντικό οι περιοχές αυτές να αγκαλιαστούν ως πλήρη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.

7. Σήμερα στην Αθήνα, συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε, προκειμένου να κάνουμε αυτό το όραμα της Ευρώπης πραγματικότητα. Υπογραμμίσαμε τη σημασία του να θέσουμε έναν στόχο για την ολοκλήρωση του οράματος μιας ΕΕ εμπλουτισμένης με τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη για μια αναζωογονημένη και επαναπροσανατολισμένη διαδικασία διεύρυνσης, η οποία θα είναι απτή και αξιόπιστη, χωρίς παρακάμψεις στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Εκφράσαμε τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τη Μολδαβία να κάνουν τα επόμενα βήματα στην ενταξιακή τους διαδικασία μόλις ολοκληρώσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

8. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι 20 χρόνια μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης και υπό το πρίσμα της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, έχει έρθει η ώρα να υιοθετηθεί ένας τολμηρός και φιλόδοξος τελικός στόχος που θα χρησιμεύσει ως οδηγός, έμπνευση και πλαίσιο.

Η διακήρυξη των Αθηνών στο πρωτότυπο κείμενο:

We, President Aleksandar Vučić, President Maia Sandu, President Volodymyr Zelenskyy, President Jakov Milatović, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister Ion-Marcel Ciolacu, Prime Minister Albin Kurti, Chairwoman of the Council of Ministers Borjana Krišto, Prime Minister Dimitar Kovachevski, Prime Minister Nikolai Denkov, and Prime Minister Andrej Plenković, in the presence of the President of the European Council and the President of the European Commission, met in Athens today, twenty years after the historic EU-Western Balkans Summit in Thessaloniki, and issued the following statement:

1. The Russian invasion of Ukraine is a pivotal moment for Europe, creating a new level of awareness of shared principles, unity and common future within the EU. This is a critical time for the security, peace and stability of our European continent. The laws and principles that contributed to a stable and predictable European security order for so long have been violated and we witness anew the manifestation of the disastrous effects of revisionism.

2. In the face of Russian aggression, we express our unwavering support for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, based on the values of democracy and rule of law.

3. In our discussions in Athens today, we expressed support and appreciation for the earnest efforts by Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy in setting out the principles for peace in line with the UN Charter, in his Peace Formula. We also welcomed the efforts of the UN General Assembly to promote a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine.

4. We agreed that there can be no impunity for war crimes and other atrocities, such as attacks against civilians and the destruction of infrastructure and all those responsible must be held accountable.

5. Twenty years ago, the Thessaloniki Summit acknowledged that the Western Balkans belong to the European Union. We firmly believe that today this statement remains more relevant than ever. The escalating war of aggression against Ukraine revealed the urgent need for a strong, resilient and inclusive EU as a cornerstone of peace and prosperity among our peoples during these challenging times.

6. We stressed that the Western Balkans, Ukraine and the Republic of Moldova, geographically adjacent to EU Member States, have a common European heritage, history and a future defined by shared opportunities and challenges. As a strategic investment in peace, security and stability in Europe, it is important for these regions to be embraced as full-fledged members of the European family.

7. Today in Athens, we discussed the way forward, in order to make this vision of Europe a reality. We underlined the importance of setting ourselves a target for the completion of the vision of an EU enriched with the Western Balkans, Ukraine and the Republic of Moldova. We underlined the need for a re-energized and re-focused enlargement process that is tangible and credible, without shortcuts to the set conditions. We expressed our commitment to support Ukraine and Moldova to take the next steps in their accession process as soon as they have completed the necessary reforms.

8. We firmly believe that 20 years after the Thessaloniki Summit and in light of the new geopolitical reality, the time has come to adopt a bold and ambitious end goal that will serve as guide, inspiration and context.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

