Daily Μail: Εκκλήσεις για βοήθεια από «τρομοκρατημένους Βρετανούς τουρίστες» στη Ρόδο - «Απεγκλωβίστηκαν 30.000 άτομα»

Συνεχείς ενημερώσεις από ξένα μέσα ενημέρωσης για τη φωτιά στη Ρόδο, όπου οι διακοπές μετατρέπονται σε εφιάλτη για τους τουρίστες.

Η Daily Mail μιλά για τρομοκρατημένους Βρετανούς τουρίστες που έχουν εγκλωβιστεί στη Ρόδο και απευθύνουν επείγουσες εκκλήσεις για βοήθεια μετά την εκκένωση των ξενοδοχείων τους.

Το βρετανικό ταμπλόιντ αναφέρει ότι απεγκλωβίστηκαν 30.000 άνθρωποι από ξενοδοχεία και σπίτια.

Wildfires force hundreds of British holiday makers to evacuate on four-mile forced march on Greek island of Rhodes in 95F heat - prompting a flood of complaints to holiday companies https://t.co/ibGUt8THOu pic.twitter.com/mrCMXru9vj

Συγγενείς των επισκεπτών στη Ρόδο κάνουν εκκλήσεις: Η Debbie Antione θέλει απεγνωσμένα να βρει βοήθεια για την κόρη της Kelly Nicholls, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να φύγει από το ξενοδοχείο της με την οικογένειά της.

Η κ. Antoine είπε: «Η κόρη μου Kell, ο σύζυγός της και τα δύο μικρά παιδιά μαζί με μια άλλη τετραμελή οικογένεια έπρεπε να τρέξουν για να σώσουν τη ζωή τους από το ξενοδοχείο. Έχουν περπατήσει για μίλια για να ξεφύγουν και κανείς εκτός από τους ντόπιους δεν τους έχει δώσει ένα νερό».

Πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε σχολεία και γυμναστήρια, καθώς οι αρχές επεξεργάζονται το πώς να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, αναφέρει η Daily Mail.

Εν τω μεταξύ, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο twitter ότι η ασφάλεια των βρετανών πολιτών είναι πρώτη προτεραιότητα. Καλεί τους Βρετανούς που βρίσκονται στη Ρόδο να ακολυθούν τις οδηγίες του FCDO.

The safety of British Nationals is our top priority.



I encourage those in Rhodes, and those with family and friends there, to continue checking FCDO travel advice for updates. https://t.co/kv6y9sGIar