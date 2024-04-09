Απίστευτο περιστατικό: Ανήλικα πιάστηκαν όμηροι από προμηθευτή ναρκωτικών όταν ο πατέρας τους προσπάθησε να κλέψει ηρωίνη

Πρωτοφανές περιστατικό στη σκιά αγοραπωλησίας ναρκωτικών εκτυλίχθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη.

Ζευγάρι πήγε με τα δύο ανήλικα παιδιά του να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον οικισμό ρομά στον Δενδροπόταμο. Όταν ο 32χρονος πατέρας έκλεψε δύο συσκευασίας ηρωίνης, ο 52χρονος προμηθευτής του τον καταδίωξε, ενώ με τη βοήθεια των τριών ενήλικων γιων του κράτησε ομήρους τη 40χρονη μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά τους (κάτω των 10 ετών).

Ύστερα από μία ώρα παράνομης παρακράτησης στο σπίτι του 52χρονου, τόσο η μητέρα όσο και τα δύο ανήλικα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 32χρονος κατήγγειλε ότι υπέστη ξυλοδαρμό.

Αστυνομικοί των ΟΠΚΕ εντόπισαν την τετραμελή οικογένεια στη Μενεμένη και την προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Το αντρόγυνο συνελήφθη, όπως επίσης και ο ένας από τους τρεις γιους (28 ετών). Εις βάρος των πρώτων ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, αλλά και έκθεση, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

