Μάστιγα η παράνομη πώληση βεγγαλικών μέσω social media εν όψει Πάσχα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε «μάστιγα» εξελίσσεται η παράνομη πώληση βεγγαλικών και κροτίδων μέσω social media όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα.

Επιτήδειοι που μοναδικό στόχος έχουν το κέρδος ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και μέσα από ψεύτικα προφίλ που δημιουργούν στα social media, πουλάνε σε δελεαστικές τιμές -όπως υποστηρίζουν- βεγγαλικά αμφιβόλου προελεύσεως.

Προκειμένου, μάλιστα, να πείσουν τους «πελάτες», δε διστάζουν να κάνουν και επίδειξη των επικίνδυνων προϊόντων τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει ήδη ξεκινήσει μεγάλη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. με τη συμμετοχή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να εντοπιστούν οι επιτήδειοι που εκτός από παράνομα πωλούν κυρίως σε ανήλικους επικίνδυνα βαρελότα.

Πριν λίγες ημέρες στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε 27χρονος, ο οποίος διατηρώντας προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εμπορευόταν βεγγαλικά και κροτίδες.

Οι αστυνομικοί προφασιζόμενοι τους πελάτες που ενδιαφέρονταν να αγοράσουν μεγάλη ποσότητα κροτίδων, έκλεισαν ραντεβού μαζί του στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Ηράκλειο και μόλις ο 27χρονος έβγαλε τις κροτίδες, τον συνέλαβαν.

Πηγή: skai.gr

