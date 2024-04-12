Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό, στο ύψος της παλιάς παραλίας, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 16:30 στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr πως είδαν τη γυναίκα να κάθεται σε παγκάκι επί της παλιάς παραλίας και στη συνέχεια να πέφτει στα νερά του Θερμαϊκού.

Πολίτες κάλεσαν αμέσως το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όμως ήδη ήταν αργά για τη γυναίκα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το επικρατέστερο σενάριο είναι η γυναίκα να αυτοκτόνησε.

Πηγή: Thestival.gr

