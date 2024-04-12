Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό, στο ύψος της παλιάς παραλίας, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 16:30 στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr πως είδαν τη γυναίκα να κάθεται σε παγκάκι επί της παλιάς παραλίας και στη συνέχεια να πέφτει στα νερά του Θερμαϊκού.
Πολίτες κάλεσαν αμέσως το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όμως ήδη ήταν αργά για τη γυναίκα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως το επικρατέστερο σενάριο είναι η γυναίκα να αυτοκτόνησε.
- Πλήρης αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών - Τι προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα
- Βουλή: Αποσύρθηκε η νομοτεχνική για την συνεργασία ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ
- Σταϊκούρας: Τις επόμενες δύο εβδομάδες παραδίδεται ο Ε65 – Μήνυμα συνέχισης του FlyOver – Θέμα μηνών η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.