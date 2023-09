Blue Horizon: Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group Ελλάδα 13:15, 07.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η παραίτηση έρχεται λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα μετά το τραγικό θανάτου του 36χρονου Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά