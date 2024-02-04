Αυτοψία Ταχιάου σε έργα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών

Αυτοψία σε έργα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών πραγματοποίησε χθες ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

Ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστο Παληό, επισκέφθηκε το έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) - Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων» και πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους των εργοταξίων και σε επιμέρους τμήματα του έργου. Ενημερώθηκε από αρμόδια στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της κατασκευάστριας εταιρείας για την πρόοδό του και συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν για την ολοκλήρωσή του.

Αυτή τη στιγμή, το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με μια συνολική πρόοδο της τάξεως του 40%, ενώ πραγματοποιούνται και παράλληλες ανασκαφικές εργασίες λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και άλλες τεχνικές ενέργειες για την μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Μετά το πέρας της αυτοψίας, ο κ. Ταχιάος δήλωσε «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Αθήνα, το οποίο θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα στο κέντρο της, αλλά και στα προάστια. Θα προσθέσει επιπλέον γραμμές στο υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο, βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών του, και την ίδια στιγμή, θα αποσυμφορήσει το οδικό δίκτυο. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν χώροι ανάπλασης και πρασίνου, που η πρωτεύουσα έχει τόση ανάγκη. Στις προσεχείς εβδομάδες, σε συνεννόηση με την ΕΡΓΟΣΕ, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να επισπευσθούν όλες οι ενέργειες που θα οδηγήσουν στην παράδοση του έργου το συντομότερο δυνατόν».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υποδομών επισκέφθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών το εργοτάξιο της β' φάσης εργασιών επιδομής, υποδομής και ηλεκτροκίνησης, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτίωσης του δικτύου του προαστιακού σιδηροδρόμου. Μεταξύ των εργασιών του έργου προβλέπονται η αναπροσαρμογή της γραμμολογίας, καθώς και η ανακατασκευή αποβαθρών και πεζοδιαβάσεων, ενώ μετά την παράδοσή του θα προχωρήσει και η ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του Σ. Σ. Αθηνών, με την κατασκευή επιπλέον τεχνικών έργων που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

