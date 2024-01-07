Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, όπου είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών

ΚΙΝΗΣΗ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, όπου είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Μετά τις παρεμβάσεις των συνεργείων απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυκλοφορία Πάτρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark