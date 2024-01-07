Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, όπου είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Μετά τις παρεμβάσεις των συνεργείων απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

