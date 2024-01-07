Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, όπου είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις.
Μετά τις παρεμβάσεις των συνεργείων απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια.
- Μεσολόγγι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου – Προσήχθη ο άνθρωπος που τον είδε τελευταίος
- Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Χαλκίδα - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο
- Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά μετά τις 17:30 - Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.