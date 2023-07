Πυρκαγιές: Αυτά είναι τα 13 μέτρα για τη στήριξη των πυρόπληκτων Ελλάδα 08:30, 21.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα πλαισίου κρατικής αρωγής για τη στήριξη πυρόπληκτων περιοχών 2023 - Ποια είναι τα 13 μέτρα που ανακοινώθηκαν - Επιδότηση ενοικίου, αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες, αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μεταξύ άλλων