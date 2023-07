Αύξηση των δαπανών και του προσωπικού σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα Ελλάδα 17:40, 27.07.2023 linkedin

Το 2021 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν 2.645,94 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 151,74 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020