Αυξημένες κατά 33% οι νέες τιμές στα διόδια της Εγνατίας οδού

Τις νέες τιμές διέλευσης σε 18 σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού, σε σύνολο 48, οι οποίες θα ισχύσουν από αύριο, γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 20/3, υπογράφηκε εν μέσω αντιδράσεων, η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, που αφορά τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου και των τριών κάθετων αξόνων (με αναβάθμιση των τελευταίων), για περίοδο 35 ετών. Το αντίτιμο που θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ. Η σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του Υπερταμείου – μέλος του οποίου είναι και το ΤΑΙΠΕΔ που εκτελεί την εκχώρηση – και της εταιρείας ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως παραχωρησιούχου και των αρχικών μετόχων, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A..

Με βάση το ΦΕΚ 1957/Β`/28.03.2024 και όπως γνωστοποιεί η εταιρεία, οι νέες τιμές που θα ισχύουν από αύριο στους 18 μετωπικούς σταθμούς διαμορφώνονται ως εξής: Τύριας 2,70 ευρώ, Παμβωτίδας 1,55 ευρώ, Μαλακασίου, Σιάτιστας, Πολυμύλου, Στρυμονικού και Προμαχώνα 1,90 ευρώ, Μαλγάρων 0,90 ευρώ, Θεσσαλονίκης 0,55 ευρώ, Ανάληψης 2,35 ευρώ, Ασπροβάλτας 1,10 ευρώ, Μουσθένης 2,15 ευρώ, Καβάλας 1,85 ευρώ, Ιάσμου 1,80 ευρώ, Μέστης 2,20 ευρώ, Αρδανίου 1,60 ευρώ, Ιεροπηγής 1,85 ευρώ και Ευζώνων 2,40 ευρώ.

Με την υπογραφή της σύμβασης της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου και των τριών κάθετων αξόνων «οι τιμές στα διόδια επί της Εγνατίας οδού θα είναι αυξημένες σε ποσοστό 33%, αφού θα χρεώνεται κατά τέσσερα λεπτά το χιλιόμετρο, από τρία/χιλιόμετρο», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της εταιρείας «Εγνατίας Οδός ΑΕ» (ΣΕΤΕΟ), Σταύρος Σάκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

