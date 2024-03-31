Ανάληψη ευθύνης για τα καμμένα σχολικά λεωφορεία στου Ζωγράφου

Με κείμενο σε σελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ανέλαβαν την ευθύνη για τον εμπρησμό των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικού εκπαιδευτήριου στου Ζωγράφου, αναφέροντας μάλιστα ότι «κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα εν γένει θα έπρεπε να γίνει στάχτη.»

Η εμπρηστική επίθεση είχε σημειωθείς στις 14/3 στις 3 τα ξημερώματα του Ζωγράφου, από άγνωστους που βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και πυρπόλησαν με εύφλεκτο υλικό οχήματα.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν πέντε σχολικά λεωφορεία, έξι ΙΧ αυτοκίνητα, τρία κάηκαν ολοσχερώς και τρία υπέστησαν ζημιές, και τρεις μοτοσυκλέτες επί της οδού Ταξίλου.

Στην ανακοίνωσή, μεταξύ άλλων αναφέρεται:«ο τρόπος διδασκαλίας είναι πλήρως τυποποιημένος και αποστειρωμένος, αποκομμένος από τη βιωματική εμπειρία, προσανατολισμένος στην ευημερία του τεχνοβιομηχανικού συστήματος. Κάθε ίχνος πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας εξουδετερώνεται δυσχεραίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη και την όξυνση της κριτικής σκέψης. Ένας ακόμη στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η δόμηση προσωπικοτήτων εξ’ ολοκλήρου εναρμονισμένων με τα κανονιστικά πρότυπα και τις νόρμες η οποία υλοποιείται μέσω του διπόλου τιμωρίας-επιβράβευσης».

Πηγή: skai.gr

