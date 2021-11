Αυξημένα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία το πρώτο 9μηνο του 2021

Σύμφωνα με έρευνα, το κίνημα me too, to 47% απάντησε ότι έχει βοηθήσει πολύ στο να μιλάμε για τέτοια θέματα, το 17% πάρα πολύ και το 25% μέτρια.