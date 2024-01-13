Ένας άντρας βρέθηκε νεκρός σε υπόγειο κτιρίου που στεγάζει χώρο εστίασης στον πεζόδρομο της Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο άντρας φέρεται να έπεσε από τα σκαλοπάτια του υπογείου και να σκοτώθηκε, ενώ έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Ο άντρας ο οποίος είναι υπήκοος Βουλγαρίας, εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο, το οποίο δεν έχει σχέση με την επιχείρηση που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο, περίπου στις 2 το μεσημέρι.

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση προσεκτικά όμως οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στην εκδοχή του δυστυχήματος και όχι της εγκληματικής ενέργειας.

