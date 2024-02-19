Λογαριασμός
Ατύχημα με αεροπλάνο ελληνικών συμφερόντων στο Βελιγράδι - Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση (Βίντεο)

Το αεροσκάφος προσέκρουσε κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου στους φωτεινούς σηματοδότες στο τέρμα της πίστας - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Αεροσκάφος Βελιγραδι

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν το βράδυ της Κυριακής οι 106 επιβάτες της πτήσεις Βελιγράδι-Ντίσελντορφ.

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν και το οποίο ανήκει στην εταιρία Marathon Airlines με έδρα την Αθήνα, αλλά πετούσε για λογαριασμό του σερβικού αερομεταφορέα Air Serbia, προσέκρουσε κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου στους φωτεινούς σηματοδότες στο τέρμα της πίστας. Στην άτρακτο του αεροπλάνου και στο αριστερό πίσω πτερύγιο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο αναγκαστικής προσγείωσης.

Το αεροπλάνο για 60 λεπτά της ώρας πραγματοποιούσε κύκλους πάνω από το Βελιγράδι για να καταναλώσει τα καύσιμα, όπως ορίζει η διαδικασία για τέτοιες περιπτώσεις. Τελικά προσγειώθηκε κανονικά και όλοι οι επιβάτες το εγκατέλειψαν με ασφάλεια. Το αεροπλάνο φέρει μία μεγάλη τρύπα στην άτρακτο όπως και στο πτερύγιο. Όπως αναφέρθηκε από την διεύθυνση του αεροδρομίου πρόκειται για λάθος του πιλότου, ο οποίος εισήλθε σε άλλη πίστα απογείωσης που ήταν κοντύτερη απ αυτήν που του υπέδειξε ο πύργος ελέγχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

