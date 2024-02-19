Εφιαλτικές στιγμές έζησαν το βράδυ της Κυριακής οι 106 επιβάτες της πτήσεις Βελιγράδι-Ντίσελντορφ.

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν και το οποίο ανήκει στην εταιρία Marathon Airlines με έδρα την Αθήνα, αλλά πετούσε για λογαριασμό του σερβικού αερομεταφορέα Air Serbia, προσέκρουσε κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου στους φωτεινούς σηματοδότες στο τέρμα της πίστας. Στην άτρακτο του αεροπλάνου και στο αριστερό πίσω πτερύγιο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο αναγκαστικής προσγείωσης.

Flight JU324 to Dusseldorf circled for more than an hour before the crew made an emergency return to Belgrade. After landing the aircraft had substantial damage to its wing and fuselage. No injuries reported to passengers or crew. pic.twitter.com/QkNIOin8tR — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 18, 2024

Το αεροπλάνο για 60 λεπτά της ώρας πραγματοποιούσε κύκλους πάνω από το Βελιγράδι για να καταναλώσει τα καύσιμα, όπως ορίζει η διαδικασία για τέτοιες περιπτώσεις. Τελικά προσγειώθηκε κανονικά και όλοι οι επιβάτες το εγκατέλειψαν με ασφάλεια. Το αεροπλάνο φέρει μία μεγάλη τρύπα στην άτρακτο όπως και στο πτερύγιο. Όπως αναφέρθηκε από την διεύθυνση του αεροδρομίου πρόκειται για λάθος του πιλότου, ο οποίος εισήλθε σε άλλη πίστα απογείωσης που ήταν κοντύτερη απ αυτήν που του υπέδειξε ο πύργος ελέγχου.

Air Serbia Embraer E195LR damaged after reportedly hitting runway equipment on departure from Belgrade Nikola Tesla Airport in Serbia. The aircraft made an emergency return landing shortly after takeoff. pic.twitter.com/X90wA8v0H0 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 18, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.