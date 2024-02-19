Η Ελλάδα κορυφαίος τουριστικός προορισμός στα βραβεία GTA Σουηδίας

Μία ακόμα κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα στηνσκανδιναβική αγορά μετά τις αντίστοιχες που είχε αποσπάσει τον Ιανουάριο στην Νορβηγία. Αυτή τη φορά, αναδείχθηκε ως ο Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός στον κόσμο για το 2024 (The World’s Best Tourist Country 2024) στα Grand Travel Awards (GTA) της Σουηδίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη, με την Ελλάδα να ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ιταλία, ενώ στην ίδια κατηγορία υποψήφιες ήταν ακόμα η Ισπανία, η Ταϊλάνδη και η Πορτογαλία.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβαν ο αναπληρωτής επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στη Στοκχόλμη, Νίκος Καραλέκας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Μαρία Ζευγουλά.

Είναι η πρώτη φορά που, μετά από 30 χρόνια, η χώρα μας κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο στα GTA της Σουηδίας. Ο θεσμός διοργανώνεται επί 32 χρόνια από την επαγγελματική ιστοσελίδα Travel News και θεωρείται ως η πλέον σημαντική ετήσια συνάντηση της σουηδικής τουριστικής βιομηχανίας.

Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων προκύπτουν μετά από σχετική έρευνα, στην οποία συμμετέχουν περίπου 400 στελέχη ταξιδιωτικών πρακτορείων που αξιολογούν τους καλύτερους προμηθευτές τους, καθώς και αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.000 Σουηδών τουριστών, οι οποίοι τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια, κατά το 2023 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 544.097 Σουηδοί, με κύριους παράγοντες ικανοποίησής τους την ελληνική κουζίνα και το αίσθημα ασφάλειας που απολαμβάνουν στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

