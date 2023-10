Μικρός Δακτύλιος: Τα όρια - Ποια οχήματα εξαιρούνται - Τι ισχύει με τις άδειες εισόδου - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Ελλάδα 13:56, 16.10.2023 linkedin

Αναλυτικά τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας - Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για άδεια