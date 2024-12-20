«Δεν δίστασε να επικοινωνήσει με τα τέκνα μας προσπαθώντας να τα προτρέψει να αποκρύψουν τα βιώματά τους, αλλ’ ούτε και με εμένα, παρά το ότι είχε εκδοθεί και τότε δικαστική απόφαση με τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισής μου από μέρους του», αναφέρει η σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος της.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία που του απέδωσα, πρέπει να τονίσω ότι τη στιγμή που ελάμβανα αδιάλειπτες κλήσεις στο τηλέφωνό μου από τον κατηγορούμενο, παρευρίσκονταν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μου και επιθυμώ να βρεθώ τόσο εγώ όσο και οι μάρτυρές μου ενώπιον των δικαστικών αρχών ώστε να περιγράψουμε όλα όσα βιώσαμε. Επιδεικνύοντας την εν λόγω συμπεριφορά και επιδιώκοντας πάντα να μου προκαλεί φόβο και τρόμο, ο κατηγορούμενος θέτει διαρκώς σε κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορώ».

Σε απάντηση των όσων εξέφρασε ο κατηγορούμενος «αστυνομικός της Βουλής» με τη μορφή δελτίου τύπου, η εντολέας μας και μηνύτρια μας ζήτησε να κοινοποιήσουμε, επίσης με τη μορφή δελτίου τύπου, τα εξής:

«Ο κατηγορούμενος, κατά πάγια τακτική του, όπως προκύπτει, άλλωστε, από τα σχετικά έγγραφα που έχουν προσκομιστεί στις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές, ακόμη και σε παρελθοντικό χρόνο, δεν δίστασε να επικοινωνήσει με τα τέκνα μας προσπαθώντας να τα προτρέψει να αποκρύψουν τα βιώματά τους, αλλ’ ούτε και με εμένα, παρά το ότι είχε εκδοθεί και τότε δικαστική απόφαση με τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισής μου από μέρους του. Δεν θα κωλυόταν, λοιπόν, να επαναλάβει την ως άνω πάγια τακτική του με σκοπό να μου προκαλέσει φόβο και τρόμο και να με εξαναγκάσει με αυτόν τον τρόπο να ανακαλέσω έστω και αυτή τη στιγμή της μηνύσεις μου σε βάρος του. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία που του απέδωσα, πρέπει να τονίσω ότι τη στιγμή που ελάμβανα αδιάλειπτες κλήσεις στο τηλέφωνό μου από τον κατηγορούμενο, παρευρίσκονταν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μου και επιθυμώ να βρεθώ τόσο εγώ όσο και οι μάρτυρές μου ενώπιον των δικαστικών αρχών ώστε να περιγράψουμε όλα όσα βιώσαμε. Επιδεικνύοντας την εν λόγω συμπεριφορά και επιδιώκοντας πάντα να μου προκαλεί φόβο και τρόμο, ο κατηγορούμενος θέτει διαρκώς σε κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορώ. Ο ίδιος ο προσωπικός μου ιατρός, τον οποίο και επισκέφθηκα μετά το συμβάν, μου επεσήμανε ότι δεν πρέπει να είμαι δέκτης τέτοιων συμπεριφορών καθότι τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του κυοφορούμενου, όπως τούτο αποδείχθηκε σήμερα από το προσκομισθέν δημόσιο ιατρικό έγγραφο ενώπιον του Αυτοφώρου Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, έχω επαναλάβει και θα το επαναλάβω πολλάκις ότι είμαι στη διάθεσή των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών σε περίπτωση που κριθεί ότι έχω προβεί στην τέλεση κάποιας έκνομης πράξης.

Επισημαίνω εκ νέου ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα με διακατείχε διαρκώς τρόμος, φόβος, κοινωνική ανασφάλεια και στην πρώτη δυνατή ευκαιρία που μου παρουσιάστηκε, κατήγγειλα ευθύς τις έκνομες πράξεις του εν λόγω δράστη. Όταν, παράλληλα, διαπίστωσα ότι η Δικαιοσύνη στράφηκε σε βάρος του, βρήκα το θάρρος να καταγγείλω και τη συγκεκριμένη άδικη πράξη του. ‘’Περαιτέρω, ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝ ΤΟΣΟ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ, προτού τοποθετηθούν δημοσίως περί των θέσεών μου και περί των ενεργειών στις οποίες προβαίνω για τα παιδιά, ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ από τις αρμόδιες αρχές που έχουν την εποπτεία τους και κατόπιν να το πράττουν, καθότι ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ’’. Σας αναφέρω ότι χθες, κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης από την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, επισκέφθηκα στη δομή όπου φιλοξενούνται τα τρία τέκνα μου και παρουσία παιδοψυχολόγων, τα αγκάλιασα, τα φίλησα και συζήτησα μαζί τους. Τονίζω ότι τα παιδιά επιθυμούσαν διαρκώς να τα επισκεφθώ και να μιλήσω μαζί τους, δεν κρατάνε για εμένα οποιαδήποτε κακία, αλλ’ αντιθέτως για τον κατηγορούμενο. Το γεγονός ότι δόθηκε έγκριση από τις εισαγγελικές αρχές να επισκεφθώ τα παιδιά μου, οι οποίες τελούν σε πλήρη γνώση της υποθέσεως, έρχεται ενάντιο σε όλα αυτά που από μέρους της άλλης πλευράς κοινοποιούνται προς τρίτους με τη μορφή της παραπληροφόρησης για το πρόσωπό μου.

Επιπλέον, σχετικά με τα όσα περιγράφει ο κατηγορούμενος για τη «μαύρη σακούλα», το πρόσωπο που κατήγγειλε τη μεταφορά της ήταν ένας μάρτυρας, στενός φίλος του κατηγορουμένου τον οποίο εκείνος έβαλε να τη μεταφέρει και ουδέποτε τη «έφτιαξα» εγώ. Εφόσον, λοιπόν, δεν υφίσταται κατά τα λεγόμενα του κατηγορουμένου, κανένας κίνδυνος για το πρόσωπό του από τα περιεχόμενα εντός της σακούλας, γιατί δεν τα παρέδωσε ο ίδιος στις αρμόδιες αρχές; Ακόμη, όσον αφορά τον ισχυρισμό του για το τηλέφωνο, τονίζω ότι αποτελεί αποκύημα της φαντασίας του και επισημαίνω ότι σε κάθε περίπτωση το κινητό μου τηλέφωνο το παρέδωσα εγώ από την πρώτη στιγμή στις αστυνομικές αρχές. ‘’ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝ ΤΟΣΟ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ, προτού τοποθετούνται δημοσίως για οτιδήποτε σχετικό, ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ από τις αρμόδιες αρχές’’.

Επιπλέον, όσον αφορά τα τρίτα πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου που προβαίνουν σε δηλώσεις δημοσίως, υπογραμμίζω ότι οι εν λόγω ενέργειές τους είναι αποκλειστικά προϊόν ατομικής βούλησής τους δίχως καμία δική μου παρέμβαση, καθότι βρίσκουν, πλέον, και εκείνα το θάρρος να καταγγείλουν όλα όσα είδαν και βίωσαν από τον κατηγορούμενο. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σχετικά με «το βίο και την πολιτεία μου πριν τη γνωριμία και το γάμο μου με τον κατηγορούμενο» ότι τον γνώρισα 18 ετών, ήταν η πρώτη μου σχέση και έγινα δέσμιά του για όλη μου τη ζωή.»



