ΟΤΟΕ: Νέος πρόεδρος ο Ανδρέας Καλλίρης

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα και εξέλεξε το νέο Προεδρείο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των τραπεζοϋπαλλήλων, μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, στην πρώτη συνεδρίασή της μετά το 34ο Συνέδριο του κλάδου.

Συγκεκριμένα, το νέο Προεδρείο της ΟΤΟΕ που εκλέχτηκε καθώς και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, έχουν ως εξής:

* Πρόεδρος: Ανδρέας Καλλίρης

* Γεν. Γραμματέας: Θανάσης Σταθόπουλος

* Αντιπρόεδρος: Διονύσιος Αμπάτης

* Αν. Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τρυφωνόπουλος

* Ταμίας: Γεώργιος Σταμέλος

* Αν. Ταμίας: Ιωάννης Σιδεράτος

* Οργανωτικός Γραμματέας Νομαρχιακών Παραρτημάτων: Τάσος Γκιάτης

* Οργανωτικός Γραμματέας Συλλόγων : Θεόδωρος Χαραλαμπόπουλος

Μέλη: Μότσιος Γεώργιος, Μούτσης Κυριάκος, Δρίβας Χαράλαμπος, Σαξώνης Σωτήρης, Πανάικας Θεοδόσης, Νάκος Βάιος, Αδαμόπουλος Παναγιώτης

Ο νέος Πρόεδρος της ΟΤΟΕ, τόνισε ότι σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου όλα αλλάζουν στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών, ο κλάδος οφείλει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις αλλαγές και την αναδιαμόρφωση των τραπεζικών λειτουργιών προς όφελος των εργαζομένων.

Πρόσθεσε την ανάγκη άμεσης διεκδίκησης μιας νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες όλων των τραπεζοϋπαλλήλων στις σημερινές συνθήκες της υψηλής κερδοφορίας των Τραπεζών.

Η Εκτελεστική Γραμματεία πήρε αποφάσεις για :

1. Διεκδίκηση μιας κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και σύμφωνα με την κερδοφορία των Τραπεζών.

2. Διεκδίκηση ενός θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων

3. Ρυθμίσεις για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες και στήριξη της οικογένειας.

4. κανονιστικό πλαίσιο για την ψηφιακή εργασία, σύμφωνα και με την πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία.

5. Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ άμεσα για την συγκρότηση των Γραμματειών Ευθύνης της Ομοσπονδίας.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ θα συνεδριάσει το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το πλαίσιο διεκδίκησης της νέας Σύμβασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.