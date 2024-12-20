Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 29χρονος, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στη δολοφονία του 66χρονου στο χωριό Ανδρωνιάνοι Εύβοιας.

Ο 29χρονος, γαμπρός του θύματος, σύζυγος της 26χρονης κόρης του, παρουσιάστηκε ενώπιον του Ανακριτή το πρωί σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 66χρονου, μαζί με τα δυο του παιδιά και αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στον Ανακριτή τη Δευτέρα 23.12.2024 στις 12:00 το μεσημέρι.

