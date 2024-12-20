Αστυνομικός της βουλής: «Ψευδής η καταγγελία ότι τηλεφώνησα στην εν διαστάσει σύζυγό μου»

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Ουδέποτε κάλεσα στο τηλέφωνο την εν διαστάσει σύζυγό μου κατά παραβίαση του περιοριστικού όρου που μου έχει τεθεί και η σχετική καταγγελία σε βάρος μου είναι ψευδής», αναφέρει μεταξύ άλλων μέσω του συνηγόρου του ο αστυνομικός της βουλής, κατηγορούμενος για ειδεχθή εγκλήματα κατά των ανήλικων παιδιών και της συζύγου του, επίσης κατηγορούμενη.

Ειδικότερα ο αστυνομικός της βουλής μέσω του ο συνηγόρου του Όθωνα Ηλιόπουλου υποστηρίζει:

Σε σχέση με την υπόθεση του εντολέα μας - αστυνομικού, που είναι προσωρινά κρατούμενος στη Φυλακή Τρίπολης, ο τελευταίος μας ζήτησε να κοινοποιήσουμε, με τη μορφή δελτίου τύπου, τα εξής :

«Ουδέποτε κάλεσα στο τηλέφωνο την εν διαστάσει σύζυγό μου κατά παραβίαση του περιοριστικού όρου που μου έχει τεθεί και η σχετική καταγγελία σε βάρος μου είναι ψευδής. Η καταγγελία αυτή γίνεται σκόπιμα, καθ’υπόδειξιν των ανθρώπων που τη συμβουλεύουν, για να παρουσιαστεί η ίδια ως «θύμα» στα μάτια της κοινής γνώμης. Η συγκεκριμένη κυρία φαίνεται να ασχολείται μαζί μου και με την οικοδόμηση ενός «προφίλ» για την ίδια, τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρότατα θέματα για τα οποία δεν φαίνεται να δείχνει το παραμικρό ενδιαφέρον. Εάν η καταγγελία της απέβλεπε στην προστασία των παιδιών μας, όπως η ίδια ισχυρίζεται, τότε θα είχε ενδιαφέρον να δημοσιοποιήσει η ίδια τί ενέργειες κάνει για τα παιδιά αυτά, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασκορπισμένα σε διάφορες δομές στη χώρα, τί έχει πράξει αναφορικά με το μέλλον και την εξέλιξή τους, αλλά και τί σκοπεύει να κάνει με το παιδί που κυοφορεί και πρόκειται να φέρει στην ζωή σε λίγους μήνες. Επίσης, θα πρέπει να δηλώσει η ίδια ποιος ήταν ο βίος και η πολιτεία της πρίν την γνωριμία και τον γάμο της μαζί μου, πόσο ασχολήθηκε με την φροντίδα των παιδιών της, ως μάνα, όλο το χρονικό διάστημα της έγγαμης συμβίωσής μας, πού είναι τα βίντεο που απεικονίζουν, σύμφωνα με την καταγγελία της, την υποτιθέμενη κακοποίηση των παιδιών μας, ποιος την συμβούλευε επανειλημμένα να παρατήσει εμένα και τα παιδιά και να φύγει «για να ζήσει την ζωή της», όπως χαρακτηριστικά της συνέστησαν αυτοί που σήμερα την καθοδηγούν, αλλά και ποιο είναι το περιεχόμενο των συνεντεύξεων που έδινε στα πολυιατρεία της αστυνομίας τον Μάρτιο του 2024, όταν ανακαλούσε τις τότε καταγγελίες της, ανάκληση για την οποία σήμερα ισχυρίζεται ότι βρισκόταν «υπό πίεση». Τέλος, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι η «μαύρη σακούλα» που παραδόθηκε στην αστυνομία, με προσωπικά μου αντικείμενα, είναι σακούλα που έφτιαξε η ίδια, όταν επέτυχε την απομάκρυνσή μου από το σπίτι μας με δικαστική απόφαση και περιέχει προσωπικά μου αντικείμενα που μου δόθηκαν από αυτήν μετά τον διωγμό μου και όχι αντικείμενα που «φυγαδεύτηκαν από το σπίτι», όπως ψευδώς ισχυρίζεται, η παλαιότερη συσκευή του κινητού μου τηλεφώνου που αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές είναι η συσκευή που η ίδια έχει στην κατοχή της και της την είχα δώσει εγώ όταν αγόρασα καινούργιο κινητό τηλέφωνο (δηλαδή το κινητό που λέει ότι «ψάχνει για να παραδώσει», στην πραγματικότητα το κρατάει στα χέρια της, γεγονός που αποκρύπτει) ενώ η υποτιθέμενη «κουμπάρα μου», πρόσωπο που περιφέρεται με ψεύτικο όνομα σε τηλεοπτικές εκπομπές και κάνει δηλώσεις για μένα και την οικογένειά μου, είναι πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως μία γυναίκα που κάποτε της είχα βαφτίσει το παιδί και, στην συνέχεια, οι σχέσεις μας διερράγησαν και δεν είχαμε καμία απολύτως επαφή για πολλά χρόνια και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εμένα και τον συγγενικό μου κύκλο. Παρακολουθώ τη σε βάρος μου διαδικασία και συλλέγω τα στοιχεία εκείνα που θα με βοηθήσουν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζω και ταυτόχρονα να αιτηθώ την νόμιμη τιμωρία αυτών που τελούν αξιόποινες πράξεις σε βάρος μου.»

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.