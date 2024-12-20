Καλαμάτα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 35χρονος Τούρκος που δολοφόνησε τον εργοδότη του

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 12:00 ο 35χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου εργοδότη του, χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πράξης του 35χρονου, καθώς εργαζόμενοι στην επιχείρηση του θύματος αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν καλές σχέσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, ο 35χρονος - ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει παραληρηματική συμπεριφορά, με αναφορές σε Τούρκους πράκτορες που δήθεν τον παρακολουθούν - ρωτήθηκε γιατί έκανε το έγκλημα και απάντησε «Γιατί έτσι έπρεπε».

Ο 35χρονος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο, παρέμεινε για 2,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας και αφού ορίστηκε δικηγόρος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο ίδιος ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του επικαλείται, προσωπικές διαφορές. Στην κατοχή του, υπενθυμίζεται ότι βρέθηκε ένα μαχαίρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν προέκυψε κατά την προανάκριση ότι θύμα και δράστης είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές.

Πηγή: skai.gr

