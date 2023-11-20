Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε πρατήριο, που βρίσκεται στο 17ο χιλιόμετρο της Αθηνών-Κορίνθου και με την απειλή τσεκουριών αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο, που περιείχε άγνωστο χρηματικό πόσο και στη συνέχεια διέφυγαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: skai.gr

