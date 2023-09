Ανοικτές οι οδικές αρτηρίες στο τρίγωνο Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα - Κλειστή παραμένει η Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης Ελλάδα 17:54, 12.09.2023 linkedin

Στην περιοχή της Μαγνησίας αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί το οδικό δίκτυο προς Ζαγορά Πηλίου - Η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και το κύριο πρόβλημα είναι το πλημμυρικό φαινόμενο που έχει περιοριστεί στο 1 χλμ