Βρέθηκε βαριά τραυματισμένος από όπλο στις όχθες του Αχελώου δίπλα στο νεκρό άλογό του Ελλάδα 11:38, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 69χρονος νοσηλέυεται στο νοσοκομείο Άρτας με βαριά τραύματα