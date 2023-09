Έρχεται ο θεσμός του μέντορα στον δημόσιο τομέα Ελλάδα 11:06, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο θεσμός του μέντορα θα εισαχθεί το επόμενο διάστημα για πρώτη φορά στον δημόσιο τομέα, όπου μεγάλα σε ηλικία στελέχη του Δημοσίου θα καθοδηγούν νέους υπαλλήλους