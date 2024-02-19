Αργυρούπολη: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς που αποπειράθηκαν να ληστέψουν 21χρονη

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού- Αργυρούπολης, 3 άτομα, ηλικίας 17 και 18 ετών, για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σε βάρος των γονέων τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους .

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 21χρονη και με χρήση σωματικής βίας (λαβή κεφαλής) την ακινητοποίησαν και αποπειράθηκαν να της αφαιρέσουν προσωπικά της αντικείμενα. Η 21χρονη κατάφερε να απεμπλακεί και οι δράστες διέφυγαν.

Περιπολούντες αστυνομικοί, μετά από στοχευμένες αναζητήσεις εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού- Αργυρούπολης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• σιδερογροθιά,

• 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

• κόφτης και

• κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

