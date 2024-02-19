Λογαριασμός
Αργυρούπολη: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς που αποπειράθηκαν να ληστέψουν 21χρονη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 21χρονη και με χρήση σωματικής βίας (λαβή κεφαλής) την ακινητοποίησαν και αποπειράθηκαν να της αφαιρέσουν προσωπικά της αντικείμενα

Αργυρούπολη

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού- Αργυρούπολης, 3 άτομα, ηλικίας 17 και 18 ετών, για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σε βάρος των γονέων τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους .

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 21χρονη και με χρήση σωματικής βίας (λαβή κεφαλής) την ακινητοποίησαν και αποπειράθηκαν να της αφαιρέσουν προσωπικά της αντικείμενα. Η 21χρονη κατάφερε να απεμπλακεί και οι δράστες διέφυγαν.

Περιπολούντες αστυνομικοί, μετά από στοχευμένες αναζητήσεις εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού- Αργυρούπολης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• σιδερογροθιά,

• 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

• κόφτης και

• κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

